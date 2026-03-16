O início da semana será marcado por tempo firme e temperaturas em elevação em grande parte do Estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil estadual, esta segunda-feira (16) deve ter predomínio de sol ao longo do dia, favorecendo a sensação de calor em diversas regiões, incluindo a área de Araçatuba.
Apesar do tempo aberto durante a maior parte do período, a previsão indica que, a partir da tarde, áreas de instabilidade podem se desenvolver no interior paulista. Com isso, há possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas, típicas de verão, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, com intensidade entre moderada e forte.
Essas chuvas devem atingir principalmente cidades do interior, com atenção especial para municípios que fazem parte das regionais de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília e Bauru.
Para terça-feira (17), a tendência é de sol entre poucas nuvens na maior parte do estado. Com a elevação das temperaturas ao longo do dia, o clima deve ficar mais quente e abafado.
Durante a tarde, a circulação de umidade vinda da Amazônia pode contribuir para a formação de novas pancadas de chuva rápidas e isoladas, principalmente nas regiões oeste e norte do território paulista. Mesmo com possibilidade de chuva moderada a forte, não há previsão de volumes expressivos acumulados.
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