Só nascendo de novo! Assim reage a maioria das pessoas diante de perversão humana! Regenerado, nascendo de novo figurativamente, o ser humano reúne formidável energia para dar à história, e consequentemente, à vida dos cidadãos, seus contemporâneos, um direcionamento diferente, mais digno, mais nobre, mais decente.

O Livro Sagrado oferece leitura iluminadora a explicar o descompasso e, ao mesmo tempo, indica o caminho para restabelecer a ordem primitiva. O ponto de partida reside na intrínseca e indelével dignidade do ser humano. O Livro Sagrado o define como imagem e semelhança divina. Houve, no entanto, um momento na história quando este ser humano, nobre e distinto, precisou fazer uma escolha: reconhecer a soberania de um ser superior ou tornar-se ele próprio dono absoluto de seu destino.

Desconsiderou Deus e imaginou-se, por conta própria, ser capaz de definir o que vem a ser bom e o que vem a ser mal. Escolheu ser livre de forma equivocada. Figurativamente, o ser humano descobriu que a ambicionada hegemonia o deixava nu, vulnerável e volúvel! E assim continua acontecendo. Toda vez que o ser humano se arroga a competência de decidir por conta própria o que é certo e o que é errado, a desordem se multiplica, a prepotência se instala, a injustiça se alastra, o sofrimento de inocentes se propaga.