Uma professora de 44 anos, identificada como Thais Sales Severo, moradora de Guararapes, morreu após um grave acidente de trânsito registrado na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, no perímetro urbano de Birigui. A tragédia foi registrada na altura do km 21,3, nas primeiras horas da manhã deste domingo (15).

De acordo com informações apuradas pela reportagem, Thais era passageira de um Fiat Palio, que transportava cinco ocupantes e seguia em direção ao município de Bilac. O veículo teria sido atingido na traseira por uma camionete, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção e capotasse por diversas vezes.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas por volta das 5h30. Ao chegarem ao local, a área já estava devidamente sinalizada por equipes do DER. Após os trabalhos técnicos da perícia, os policiais se deslocaram até o Pronto-socorro Municipal de Birigui, onde colheram relatos das demais vítimas.