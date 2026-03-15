Uma professora de 44 anos, identificada como Thais Sales Severo, moradora de Guararapes, morreu após um grave acidente de trânsito registrado na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, no perímetro urbano de Birigui. A tragédia foi registrada na altura do km 21,3, nas primeiras horas da manhã deste domingo (15).
De acordo com informações apuradas pela reportagem, Thais era passageira de um Fiat Palio, que transportava cinco ocupantes e seguia em direção ao município de Bilac. O veículo teria sido atingido na traseira por uma camionete, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção e capotasse por diversas vezes.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas por volta das 5h30. Ao chegarem ao local, a área já estava devidamente sinalizada por equipes do DER. Após os trabalhos técnicos da perícia, os policiais se deslocaram até o Pronto-socorro Municipal de Birigui, onde colheram relatos das demais vítimas.
Segundo os ocupantes do veículo, o motorista da camionete chegou a parar após a colisão, foi até as vítimas, assumiu verbalmente a responsabilidade pelo acidente e afirmou que prestaria auxílio. No entanto, momentos depois, ele teria retornado ao veículo e deixado o local, caracterizando fuga.
Thais chegou a ser socorrida por equipes de emergência e encaminhada ao pronto-socorro, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco após dar entrada na unidade de saúde.
Além da professora, ficaram feridos um homem de 36 anos, uma mulher de 37 anos e outra de 44 anos, todos moradores de Araçatuba, além de um homem de 46 anos, residente em Guararapes. Eles sofreram ferimentos leves e permanecem sob observação médica.
O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio e lesão corporal na condução de veículo automotor, além de fuga do local do acidente. Um inquérito policial será instaurado para identificar o condutor da camionete e esclarecer completamente as circunstâncias do ocorrido.
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