Uma mulher de 27 anos foi presa por contrabando de medicamentos na tarde de domingo (15) durante uma fiscalização do Policiamento Rodoviário na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Mirandópolis.

A abordagem ocorreu por volta das 15h40, no km 606, quando equipes realizavam a chamada Operação Impacto e pararam um ônibus para vistoria de rotina. Durante a inspeção no interior do coletivo, os policiais localizaram medicamentos escondidos de forma incomum entre os pertences de uma passageira.

De acordo com a polícia, parte dos produtos estava disfarçada dentro de um travesseiro, um urso de pelúcia e até mesmo em um ovo de Páscoa. Ao todo, foram apreendidas 140 ampolas de Tizerpattida TG 15mg, 16 ampolas de Tirzec 15mg, 11 ampolas de Nipoles 15mg, duas ampolas de Tesamorelim 5mg e uma caneta de Retratutide 40mg.