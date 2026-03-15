Birigui viveu momentos de comoção após a morte de Maria Lúcia de Oliveira, de 60 anos, vítima de um atropelamento seguido de fuga. O acidente aconteceu na rua Euclides Miragaia, e o motorista envolvido deixou o local sem prestar qualquer tipo de socorro.
Segundo informações apuradas pela reportagem, Maria Lúcia chegou a ser atendida por equipes de emergência e foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu horas depois.
A ocorrência mobilizou a Guarda Civil Municipal, que realizou os primeiros procedimentos no local. O caso foi registrado e passou a ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o responsável pelo atropelamento e esclarecer as circunstâncias do crime.
Para avançar nas investigações, os policiais devem analisar imagens de câmeras de segurança instaladas na região e ouvir possíveis testemunhas que possam ajudar na identificação do veículo e do condutor.
O corpo de Maria Lúcia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico. Após os procedimentos legais, foi liberado para despedida dos familiares.
O velório acontece no Memorial Bom Plano, em Birigui. O sepultamento está marcado para as 10h desta segunda-feira, dia 16, no Cemitério da Consolação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.