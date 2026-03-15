Birigui viveu momentos de comoção após a morte de Maria Lúcia de Oliveira, de 60 anos, vítima de um atropelamento seguido de fuga. O acidente aconteceu na rua Euclides Miragaia, e o motorista envolvido deixou o local sem prestar qualquer tipo de socorro.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Maria Lúcia chegou a ser atendida por equipes de emergência e foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu horas depois.

A ocorrência mobilizou a Guarda Civil Municipal, que realizou os primeiros procedimentos no local. O caso foi registrado e passou a ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o responsável pelo atropelamento e esclarecer as circunstâncias do crime.