Quando fiz 59 anos, dei a mim mesma de presente uma matrícula na academia. A ideia surgiu por incentivo da minha filha, adepta do universo fitness, mas também por necessidade. A pós-menopausa trouxe dores pelo corpo, e o exercício físico tem sido a maneira de me livrar delas sem recorrer a remédios. Há quase um ano venho me esforçando para comparecer ao local pelo menos três vezes por semana. Confesso que o novo ambiente tem se revelado um interessante experimento social sob o olhar de uma jornalista semioticista.

Vejo jovens exibirem corpos moldados pelo exercício. A maioria parece saudável. No entanto, enquanto os músculos se constroem, percebe-se, pelas conversas, que muitas ideias parecem distorcidas. Não se trata de julgar comportamentos. Sou pragmática, meu ponto de referência é a lógica ou a ausência dela.

Assim, nas conversas, observo que muitos jovens que cultuam o corpo, especialmente os da Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012), enfrentam sofrimentos mentais. Há diagnósticos frequentes de ansiedade, depressão e transtorno de déficit de atenção, entre outros. Muitos utilizam medicamentos como ritalina e venvanse, apenas para citar alguns dos mais conhecidos.