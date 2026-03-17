Policiais militares prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na manhã de segunda-feira (16) no bairro Chácaras TV, em Araçatuba.

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento pela região quando avistaram dois indivíduos em atitude considerada suspeita em um ponto já conhecido pelas autoridades pela venda de entorpecentes.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, os dois homens tentaram fugir. Um deles conseguiu escapar, enquanto o outro foi acompanhado pelos policiais e detido após uma rápida perseguição que terminou em uma área de mata nas proximidades.