O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Defesa Civil Estadual, oficializa nesta terça-feira (17) a assinatura de convênios que vão garantir R$ 1,1 milhão em investimentos para obras de prevenção e infraestrutura em municípios da região de Araçatuba.
Os recursos fazem parte da Operação SP Sempre Alerta 2025/2026, iniciativa voltada a reduzir impactos causados por temporais e reforçar a segurança em áreas consideradas vulneráveis.
Uma das cidades contempladas é São João de Iracema, que receberá verba para a construção de uma travessia em aduelas na Estrada Vicinal SJI-120, sobre o Córrego Boa Vista. A intervenção deve melhorar o sistema de drenagem e garantir mais segurança para moradores e produtores rurais que utilizam a via diariamente.
Já no município de Valparaíso, o investimento será aplicado na implantação de travessia em aduelas na Estrada Municipal VPS-335, no km 7,5, sobre o Córrego Ribeirão Azul. A obra busca evitar transtornos durante períodos de chuvas intensas e melhorar as condições de acesso na zona rural.
Além das duas cidades da região, outros 16 municípios paulistas também serão contemplados com recursos destinados a obras estruturais de prevenção. No total, o pacote de investimentos ultrapassa R$ 22,7 milhões, voltados à redução de riscos e ao fortalecimento da infraestrutura em diferentes regiões do estado.
Desde o início da operação, em 1º de dezembro, a Defesa Civil já destinou cerca de R$ 28 milhões para intervenções emergenciais e obras de recuperação em áreas atingidas por fortes temporais em todo o estado.
Com as novas ações, o governo estadual busca antecipar problemas e evitar tragédias, garantindo mais segurança para moradores e para a infraestrutura das cidades paulistas.
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