O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Defesa Civil Estadual, oficializa nesta terça-feira (17) a assinatura de convênios que vão garantir R$ 1,1 milhão em investimentos para obras de prevenção e infraestrutura em municípios da região de Araçatuba.

Os recursos fazem parte da Operação SP Sempre Alerta 2025/2026, iniciativa voltada a reduzir impactos causados por temporais e reforçar a segurança em áreas consideradas vulneráveis.

Uma das cidades contempladas é São João de Iracema, que receberá verba para a construção de uma travessia em aduelas na Estrada Vicinal SJI-120, sobre o Córrego Boa Vista. A intervenção deve melhorar o sistema de drenagem e garantir mais segurança para moradores e produtores rurais que utilizam a via diariamente.