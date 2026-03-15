A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de levantar o sigilo de parte da investigação sobre o uso ilegal de ferramentas de monitoramento pela Agência Brasileira de Inteligência trouxe à tona novos e sensíveis detalhes do escândalo conhecido como Abin Paralela.

Entre os documentos analisados pela Polícia Federal, surge com destaque o nome de Patrick César da Silva Brito, o chamado hacker de Araçatuba, apontado em depoimentos como um potencial risco à segurança presidencial durante o governo Jair Bolsonaro. Atualmente, Patrick vive fora do país, na Sérvia.

Alerta interno na inteligência

Depoimentos colhidos no inquérito revelam que o nome do hacker circulava internamente na Abin associado a preocupações diretas com a proteção do presidente da República.