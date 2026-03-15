A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) e o Comercial de Ribeirão Preto terminaram em 0 a 0 a partida disputada na tarde de sábado (14), no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba - mas a igualdade em campo foi ofuscada por um incidente grave ocorrido ao fim do jogo.

Após o apito final, o árbitro Silvio Renato Silveira acionou o protocolo antirracismo da Federação Paulista de Futebol depois de uma confusão entre jogadores do Comercial e torcedores da AEA.

Segundo o árbitro e o diretor de jogo, um homem - identificado como pai de um atleta da AEA - foi ouvido proferindo injúrias raciais aos atletas do Comercial, com expressões como “preto bosta” e “macaco”. O homem foi localizado fora do estádio e conduzido ao Plantão Policial para registro.