Um motorista foi preso por dirigir sob efeito de álcool na madrugada desta segunda-feira (16) na rodovia Gabriel Melhado (SP-461), em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 2h03, durante ação da Polícia Militar Rodoviária realizada no âmbito da Operação Impacto.
De acordo com as informações, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após denúncia de que um veículo permanecia parado sobre a faixa de rolamento da rodovia, no quilômetro 20,8, o que representava risco para quem trafegava pelo local.
Ao chegar ao ponto indicado, os policiais localizaram um Peugeot 206 e realizaram a abordagem do condutor. Durante a fiscalização, os agentes perceberam sinais claros de que o motorista havia ingerido bebida alcoólica.
Submetido ao teste do etilômetro, o resultado apontou 1,20 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice muito acima do limite permitido pela legislação.
O homem, que não possuía antecedentes criminais, foi encaminhado ao plantão policial de Birigui. Na delegacia, foi estabelecida fiança no valor de R$ 1.600, porém o montante não foi pago e o motorista permaneceu à disposição da Justiça.
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