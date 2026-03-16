17 de março de 2026
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Motorista embriagado é preso em rodovia de Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Condutor foi flagrado pela Polícia Rodoviária com alto teor alcoólico
Condutor foi flagrado pela Polícia Rodoviária com alto teor alcoólico

Um motorista foi preso por dirigir sob efeito de álcool na madrugada desta segunda-feira (16) na rodovia Gabriel Melhado (SP-461), em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 2h03, durante ação da Polícia Militar Rodoviária realizada no âmbito da Operação Impacto.

De acordo com as informações, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após denúncia de que um veículo permanecia parado sobre a faixa de rolamento da rodovia, no quilômetro 20,8, o que representava risco para quem trafegava pelo local.

Ao chegar ao ponto indicado, os policiais localizaram um Peugeot 206 e realizaram a abordagem do condutor. Durante a fiscalização, os agentes perceberam sinais claros de que o motorista havia ingerido bebida alcoólica.

Submetido ao teste do etilômetro, o resultado apontou 1,20 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice muito acima do limite permitido pela legislação.

O homem, que não possuía antecedentes criminais, foi encaminhado ao plantão policial de Birigui. Na delegacia, foi estabelecida fiança no valor de R$ 1.600, porém o montante não foi pago e o motorista permaneceu à disposição da Justiça.

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