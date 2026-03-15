O confronto entre Bandeirante e Catanduva promete movimentar a 14ª rodada do Campeonato Paulista Série A3 neste domingo (15). A partida será disputada às 18h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, colocando frente a frente equipes em momentos distintos na competição.
Enquanto o Catanduva ainda briga por uma vaga no G8, o Bandeirante busca confirmar sua reação e assegurar matematicamente a permanência na Série A3.
Bandeirante aposta no fator casa para se afastar do rebaixamento
O Bandeirante chega embalado após empatar por 2 a 2 com o EC São Bernardo na última rodada. Atuando em Birigui, o Leão da Noroeste abriu dois gols de vantagem, ambos marcados por Túlio, mas acabou sofrendo o empate nos minutos finais.
Apesar do gosto amargo, o resultado foi suficiente para afastar o risco imediato de rebaixamento. Com 15 pontos, o Bandeirante ocupa a 11ª colocação e vê no mando de campo uma oportunidade para somar pontos importantes e garantir tranquilidade na reta final da primeira fase.
Catanduva joga pressão total para seguir sonhando com o G8
Do outro lado, o Catanduva também vem de empate. O Santo ficou no 0 a 0 com o Desportivo Brasil, no Estádio Sílvio Salles, resultado que custou a permanência momentânea no G8.
A equipe comandada por Ivan Canela pressionou durante boa parte da partida, mas parou em grande atuação do goleiro Capellari, destaque do adversário.
Com 18 pontos, o Catanduva ocupa a nona colocação, três pontos atrás do União Barbarense, primeiro time dentro da zona de classificação. Restando apenas duas rodadas para o fim da fase inicial, o duelo em Birigui ganha contornos de decisão para o Santo.
Arbitragem definida
A arbitragem da partida ficará a cargo de Danilo Rodrigo Salgado, que representa o município de Coroados junto à Federação Paulista de Futebol. O árbitro vem sendo presença constante em jogos das divisões de acesso do futebol paulista nesta temporada.
Onde assistir
A partida entre Bandeirante e Catanduva terá transmissão ao vivo pela FPF TV, plataforma oficial da Federação Paulista de Futebol, disponível gratuitamente no YouTube (veja no vídeo acima).
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