O confronto entre Bandeirante e Catanduva promete movimentar a 14ª rodada do Campeonato Paulista Série A3 neste domingo (15). A partida será disputada às 18h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, colocando frente a frente equipes em momentos distintos na competição.

Enquanto o Catanduva ainda briga por uma vaga no G8, o Bandeirante busca confirmar sua reação e assegurar matematicamente a permanência na Série A3.

Bandeirante aposta no fator casa para se afastar do rebaixamento

O Bandeirante chega embalado após empatar por 2 a 2 com o EC São Bernardo na última rodada. Atuando em Birigui, o Leão da Noroeste abriu dois gols de vantagem, ambos marcados por Túlio, mas acabou sofrendo o empate nos minutos finais.