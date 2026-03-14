Um idoso morreu na manhã deste sábado (14) após ser atropelado por uma motocicleta na Rua Rafael Pereira, em Mirandópolis, município da região de Araçatuba.
Segundo informações iniciais, a vítima foi atingida por uma motocicleta conduzida por uma mulher. Com a força do impacto, o idoso sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente.
A motociclista também ficou ferida e precisou ser socorrida, sendo levada ao Hospital Estadual de Mirandópolis, onde recebeu atendimento médico.
A reportagem apurou que a condutora da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após a colisão, a motocicleta chegou a parar sobre a calçada.
O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Araçatuba, onde passará por exame necroscópico antes da liberação para velório e sepultamento.
As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
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