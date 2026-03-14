Um idoso morreu na manhã deste sábado (14) após ser atropelado por uma motocicleta na Rua Rafael Pereira, em Mirandópolis, município da região de Araçatuba.

Segundo informações iniciais, a vítima foi atingida por uma motocicleta conduzida por uma mulher. Com a força do impacto, o idoso sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente.

A motociclista também ficou ferida e precisou ser socorrida, sendo levada ao Hospital Estadual de Mirandópolis, onde recebeu atendimento médico.