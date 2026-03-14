15 de março de 2026
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ATROPELAMENTO

Idoso morre após ser atropelado por motocicleta em Mirandópolis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Acidente ocorreu na manhã deste sábado; motociclista ficou ferida e não tinha CNH
Acidente ocorreu na manhã deste sábado; motociclista ficou ferida e não tinha CNH

Um idoso morreu na manhã deste sábado (14) após ser atropelado por uma motocicleta na Rua Rafael Pereira, em Mirandópolis, município da região de Araçatuba.

Segundo informações iniciais, a vítima foi atingida por uma motocicleta conduzida por uma mulher. Com a força do impacto, o idoso sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente.

A motociclista também ficou ferida e precisou ser socorrida, sendo levada ao Hospital Estadual de Mirandópolis, onde recebeu atendimento médico.

A reportagem apurou que a condutora da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após a colisão, a motocicleta chegou a parar sobre a calçada.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Araçatuba, onde passará por exame necroscópico antes da liberação para velório e sepultamento.

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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