16 de março de 2026
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DROGAS E CELULARES

Trio é preso após perseguição e apreensão de drogas em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeitos tentaram fugir da abordagem policial no centro de Penápolis
Suspeitos tentaram fugir da abordagem policial no centro de Penápolis

Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite de domingo (15), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Penápolis. A ocorrência foi registrada na região central da cidade, área já conhecida pelas autoridades por registros frequentes relacionados à comercialização de entorpecentes.

Durante patrulhamento, os policiais perceberam um veículo em atitude considerada suspeita. Ao notar a presença da viatura, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma tentativa de fuga, levando os agentes a realizarem um breve acompanhamento por algumas ruas até conseguirem realizar a abordagem com segurança.

No momento da ação policial, um dos ocupantes do carro lançou um objeto para fora do veículo. Após buscas no local, os policiais localizaram o item, que se tratava de uma porção de cocaína em forma de pedra bruta, pesando cerca de 10 gramas.

Durante a vistoria no interior do automóvel, os agentes encontraram ainda diversos microtubos contendo cocaína, já fracionados e prontos para a venda, além de R$ 30 em dinheiro e três aparelhos celulares.

Diante da situação, os três suspeitos foram encaminhados ao Distrito Policial, juntamente com os entorpecentes e demais objetos apreendidos. O delegado de plantão analisou o caso e confirmou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os detidos permaneceram à disposição da Justiça.

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