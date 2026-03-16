Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite de domingo (15), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Penápolis. A ocorrência foi registrada na região central da cidade, área já conhecida pelas autoridades por registros frequentes relacionados à comercialização de entorpecentes.

Durante patrulhamento, os policiais perceberam um veículo em atitude considerada suspeita. Ao notar a presença da viatura, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma tentativa de fuga, levando os agentes a realizarem um breve acompanhamento por algumas ruas até conseguirem realizar a abordagem com segurança.

No momento da ação policial, um dos ocupantes do carro lançou um objeto para fora do veículo. Após buscas no local, os policiais localizaram o item, que se tratava de uma porção de cocaína em forma de pedra bruta, pesando cerca de 10 gramas.