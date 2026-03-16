Jogando diante de sua torcida, o Bandeirante de Birigui acabou derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio Catanduvense, em confronto que encerrou a 14ª rodada do Campeonato Paulista Série A3 neste domingo (15). Com o resultado, o Leão da Noroeste está matematicamente fora de risco de rebaixamento, porém sem chances de classificação para próxima fase.
A primeira etapa foi equilibrada e com poucas oportunidades claras de gol. Porém, já nos acréscimos do primeiro tempo, Bruno Nunes recebeu passe dentro da área, dominou bem, girou sobre a marcação e finalizou sem chances para o goleiro, colocando o time visitante em vantagem.
Na segunda etapa, a partida ficou mais movimentada e ganhou emoção principalmente nos minutos finais. O empate do time de Birigui saiu aos 45 minutos, quando Ian Rian Davi arriscou um chute de longa distância e acertou o ângulo, marcando um belo gol e levantando a torcida no estádio.
Já aos 49 minutos, Romário recebeu a bola, driblou o defensor e finalizou no canto esquerdo do goleiro para garantir a vitória do Catanduva.
Com o resultado, o Catanduva chega aos 21 pontos e aparece na nona colocação, ainda com chances de classificação para a próxima fase. Já o Bandeirante permanece com 15 pontos na 12ª posição e entra na rodada final sem possibilidade de avançar, mas também sem risco de rebaixamento.
Na última rodada da primeira fase da Campeonato Paulista Série A3, todas as partidas acontecem no sábado, às 15h. O Bandeirante encara o Rio Branco Esporte Clube, fora de casa, em Americana, enquanto o Catanduva recebe o Paulista Futebol Clube.
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