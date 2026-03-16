Jogando diante de sua torcida, o Bandeirante de Birigui acabou derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio Catanduvense, em confronto que encerrou a 14ª rodada do Campeonato Paulista Série A3 neste domingo (15). Com o resultado, o Leão da Noroeste está matematicamente fora de risco de rebaixamento, porém sem chances de classificação para próxima fase.

A primeira etapa foi equilibrada e com poucas oportunidades claras de gol. Porém, já nos acréscimos do primeiro tempo, Bruno Nunes recebeu passe dentro da área, dominou bem, girou sobre a marcação e finalizou sem chances para o goleiro, colocando o time visitante em vantagem.

Na segunda etapa, a partida ficou mais movimentada e ganhou emoção principalmente nos minutos finais. O empate do time de Birigui saiu aos 45 minutos, quando Ian Rian Davi arriscou um chute de longa distância e acertou o ângulo, marcando um belo gol e levantando a torcida no estádio.