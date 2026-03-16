16 de março de 2026
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JOSÉ BONIFÁCIO

Capotamento na Transbrasiliana deixa três mulheres feridas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Carro com quatro ocupantes perdeu o controle, capotou e atingiu carreta em José Bonifácio
Carro com quatro ocupantes perdeu o controle, capotou e atingiu carreta em José Bonifácio

Três mulheres ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-153, em José Bonifácio, na manhã de domingo (15).

Segundo informações, quatro mulheres estavam em um automóvel que trafegava no sentido São José do Rio Preto. Por razões que ainda serão apuradas, a condutora perdeu o controle da direção e o veículo acabou capotando na pista. Após o capotamento, o carro ainda colidiu com uma carreta que vinha na direção contrária.

A motorista teve ferimentos graves e precisou ser socorrida ao Hospital de Base de São José do Rio Preto. Outras duas passageiras sofreram ferimentos leves, enquanto a quarta ocupante não se machucou.

O caminhoneiro envolvido no acidente não teve ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

As circunstâncias que provocaram o acidente serão investigadas pelas autoridades.

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