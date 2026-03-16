Três mulheres ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-153, em José Bonifácio, na manhã de domingo (15).

Segundo informações, quatro mulheres estavam em um automóvel que trafegava no sentido São José do Rio Preto. Por razões que ainda serão apuradas, a condutora perdeu o controle da direção e o veículo acabou capotando na pista. Após o capotamento, o carro ainda colidiu com uma carreta que vinha na direção contrária.

A motorista teve ferimentos graves e precisou ser socorrida ao Hospital de Base de São José do Rio Preto. Outras duas passageiras sofreram ferimentos leves, enquanto a quarta ocupante não se machucou.