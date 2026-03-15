O ex-prefeito Roberto Lopes de Souza morreu neste sábado (14), aos 81 anos, em São José do Rio Preto. A morte foi confirmada pela Prefeitura, que decretou luto oficial de três dias no município.

Economista e professor universitário, Roberto Lopes estava internado no Hospital de Base e morreu em decorrência de uma infecção generalizada. Ele deixa a esposa e quatro filhos. O sepultamento foi realizado ontem, sábado, às 17h, no Cemitério Jardim da Paz.

Vice-prefeito na gestão de Adail Vetorazzo, Roberto Lopes assumiu o comando do Executivo municipal em 16 de maio de 1982, após o então prefeito ser eleito deputado federal. Permaneceu no cargo até 31 de janeiro de 1983, quando foi sucedido por Manoel Antunes.