O ex-prefeito Roberto Lopes de Souza morreu neste sábado (14), aos 81 anos, em São José do Rio Preto. A morte foi confirmada pela Prefeitura, que decretou luto oficial de três dias no município.
Economista e professor universitário, Roberto Lopes estava internado no Hospital de Base e morreu em decorrência de uma infecção generalizada. Ele deixa a esposa e quatro filhos. O sepultamento foi realizado ontem, sábado, às 17h, no Cemitério Jardim da Paz.
Vice-prefeito na gestão de Adail Vetorazzo, Roberto Lopes assumiu o comando do Executivo municipal em 16 de maio de 1982, após o então prefeito ser eleito deputado federal. Permaneceu no cargo até 31 de janeiro de 1983, quando foi sucedido por Manoel Antunes.
Durante sua administração, foram executadas obras estruturantes que marcaram o desenvolvimento urbano de Rio Preto. Entre elas, a ampliação das avenidas Alberto Andaló e Bady Bassitt, que deram origem a dois dos principais corredores viários da cidade: as avenidas José Munia e Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Trajetória acadêmica e política
Natural de Catanduva, onde nasceu em 10 de dezembro de 1944, Roberto Lopes era formado em Ciências Econômicas pela Faculdade D. Pedro II, instituição na qual também atuou como professor. Ele lecionou ainda na Unirp.
Antes de assumir a Prefeitura, ocupou cargos estratégicos na administração municipal, como secretário de Planejamento (1977–1979) e secretário de Finanças (1979). Também presidiu a Caixa Econômica do Estado de São Paulo entre 1979 e 1980.
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