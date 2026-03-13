O descarte inadequado de materiais perfurocortantes tem provocado acidentes frequentes com coletores de lixo e agentes de reciclagem em Araçatuba.

Entre os resíduos que mais oferecem risco estão seringas com agulhas jogadas no lixo comum, cacos de vidro e espetinhos de churrasco descartados sem proteção.

Segundo a Monte Azul Engenharia, responsável pelo serviço, as ocorrências têm sido registradas mesmo com uso de equipamentos de proteção individual e treinamentos de segurança. Os casos mais recorrentes envolvem perfurações por agulhas durante a coleta domiciliar.