O descarte inadequado de materiais perfurocortantes tem provocado acidentes frequentes com coletores de lixo e agentes de reciclagem em Araçatuba.
Entre os resíduos que mais oferecem risco estão seringas com agulhas jogadas no lixo comum, cacos de vidro e espetinhos de churrasco descartados sem proteção.
Segundo a Monte Azul Engenharia, responsável pelo serviço, as ocorrências têm sido registradas mesmo com uso de equipamentos de proteção individual e treinamentos de segurança. Os casos mais recorrentes envolvem perfurações por agulhas durante a coleta domiciliar.
De acordo com a empresa, parte dos acidentes ocorre porque objetos cortantes e pontiagudos são colocados em sacos plásticos comuns, que podem se romper durante o manuseio. Também há registro de descarte irregular de resíduos de procedimentos médicos e laboratoriais, que exigem destinação específica.
Além do ferimento, esse tipo de acidente pode expor os trabalhadores a agentes biológicos presentes em sangue e outros fluidos corporais, com risco de transmissão de doenças como hepatites B e C e HIV. Por isso, cada ocorrência exige atendimento médico imediato.
A orientação é que agulhas, seringas e frascos de medicamentos sejam acondicionados em recipientes adequados e levados a unidades de saúde ou farmácias. Vidros quebrados devem ser colocados em caixas de papelão resistentes e identificadas. Já espetinhos de churrasco, de madeira ou bambu, devem ser descartados em garrafas PET, para reduzir o risco de perfuração durante a coleta.
A situação reforça a necessidade de descarte correto por parte da população, tanto para proteger os trabalhadores da limpeza urbana quanto para evitar riscos sanitários.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.