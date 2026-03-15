Um empresário foi detido pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (15), após se envolver em um grave acidente de trânsito na avenida Dois de Dezembro, em Araçatuba. O caso é tratado como suspeita de embriaguez ao volante.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h30, depois que equipes foram acionadas com a informação de que um veículo havia capotado no meio da avenida. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um GM Onix, com placas da capital paulista, completamente capotado na via.
Ainda conforme a PM, outro automóvel, um Honda Civic, com placas de Birigui, também estaria envolvido na ocorrência. Os motoristas dos dois veículos foram localizados no local do acidente.
O condutor do GM Onix, identificado como empresário, se recusou a realizar o teste do etilômetro. Já o motorista do Honda Civic aceitou fazer o exame, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.
Diante da recusa e das circunstâncias do acidente, o empresário foi detido e encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência e adoção das medidas legais. Posteriormente, ele concordou em fornecer amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica.
Após ser ouvido, o motorista foi liberado. No entanto, um inquérito policial deverá ser instaurado pela Polícia Civil, que ficará responsável por apurar as circunstâncias do acidente e as condições em que o veículo era conduzido no momento do capotamento.
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