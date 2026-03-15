Um empresário foi detido pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (15), após se envolver em um grave acidente de trânsito na avenida Dois de Dezembro, em Araçatuba. O caso é tratado como suspeita de embriaguez ao volante.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h30, depois que equipes foram acionadas com a informação de que um veículo havia capotado no meio da avenida. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um GM Onix, com placas da capital paulista, completamente capotado na via.

Ainda conforme a PM, outro automóvel, um Honda Civic, com placas de Birigui, também estaria envolvido na ocorrência. Os motoristas dos dois veículos foram localizados no local do acidente.