O Sebrae-SP abriu inscrições para empreendedores interessados em expor no Mega Feirão do Comércio de Penápolis, evento que promete movimentar o varejo regional entre 16 e 18 de abril, das 16h às 22h, no Kaikan - Associação Cultural Nipo-Brasileira. A instituição subsidiará oito estandes para micro e pequenas empresas com objetivo de ampliar visibilidade, atrair clientes e fortalecer redes comerciais.

Organizado pelo Sincomercio e pela Associação Comercial e Empresarial de Penápolis, com apoio de parceiros locais e do Sebrae-SP, o Mega Feirão espera receber cerca de 5 mil visitantes e consolidar negócios para o comércio da cidade e da região. Para o Sebrae, a participação em feiras é estratégica: além do incremento nas vendas, gera conexões e acesso a novos mercados que impulsionam o crescimento empresarial.

Quem pode se inscrever

Empresas formalizadas como MEI, ME ou EPP, segundo a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas;

Estabelecimento no Estado de São Paulo;

Comercialização de produtos ou serviços ligados ao comércio varejista ou serviços;

Ter participado, nos últimos 12 meses, de pelo menos 10 horas de soluções do Sebrae-SP;

Não ter pendências financeiras com o Sebrae.

Critério de seleção

Será considerada, entre outros requisitos, a participação prévia como expositor em feiras regionais ou estaduais subsidiadas pelo Sebrae nos últimos 12 meses. As oito vagas são limitadas e preenchidas por ordem de seleção.

Inscrições e prazo