O Sebrae-SP abriu inscrições para empreendedores interessados em expor no Mega Feirão do Comércio de Penápolis, evento que promete movimentar o varejo regional entre 16 e 18 de abril, das 16h às 22h, no Kaikan - Associação Cultural Nipo-Brasileira. A instituição subsidiará oito estandes para micro e pequenas empresas com objetivo de ampliar visibilidade, atrair clientes e fortalecer redes comerciais.
Organizado pelo Sincomercio e pela Associação Comercial e Empresarial de Penápolis, com apoio de parceiros locais e do Sebrae-SP, o Mega Feirão espera receber cerca de 5 mil visitantes e consolidar negócios para o comércio da cidade e da região. Para o Sebrae, a participação em feiras é estratégica: além do incremento nas vendas, gera conexões e acesso a novos mercados que impulsionam o crescimento empresarial.
Quem pode se inscrever
- Empresas formalizadas como MEI, ME ou EPP, segundo a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas;
- Estabelecimento no Estado de São Paulo;
- Comercialização de produtos ou serviços ligados ao comércio varejista ou serviços;
- Ter participado, nos últimos 12 meses, de pelo menos 10 horas de soluções do Sebrae-SP;
- Não ter pendências financeiras com o Sebrae.
Critério de seleção
Será considerada, entre outros requisitos, a participação prévia como expositor em feiras regionais ou estaduais subsidiadas pelo Sebrae nos últimos 12 meses. As oito vagas são limitadas e preenchidas por ordem de seleção.
Inscrições e prazo
As inscrições vão até 20 de março ou até o preenchimento das vagas, clicando aqui.
Benefícios esperados
Além do estande subsidiado, os selecionados têm chance de aumentar a carteira de clientes, fechar parcerias e inserir seus produtos no circuito de consumo regional, movimentando a economia local e fortalecendo o empreendedorismo. Para o Sebrae-SP, iniciativas como essa visam ampliar a competitividade e a sustentabilidade das micro e pequenas empresas.
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