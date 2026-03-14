Um advogado de 52 anos, morador em Araçatuba, foi preso acusado de importunação sexual após um episódio registrado dentro de um ônibus rodoviário que seguia viagem com destino ao município de Bebedouro. A prisão aconteceu na rodoviária de Jaboticabal, nessa sexta-feira, 13.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma estudante universitária, de 20 anos, relatar que foi vítima de abuso durante o trajeto. A jovem contou que o passageiro teria tocado suas partes íntimas sem consentimento, enquanto o ônibus estava em movimento.

Abalada, a estudante entrou em contato com o pai e informou o que havia ocorrido. Quando o coletivo chegou à cidade de Jaboticabal, o pai da vítima entrou no ônibus e acabou se envolvendo em uma agressão contra o suspeito, o que provocou tumulto entre os passageiros.