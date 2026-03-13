A cidade de Birigui será tomada pela adrenalina neste domingo (15) com a realização do evento “A Liga”, que promete agitar o cenário esportivo local com disputas de Muay Thai e MMA. As lutas começam a partir das 9h, no Ginásio Gigante de Fátima, tradicional palco de grandes eventos esportivos.

Com organização do Centro de Treinamento Durão Team, em parceria com a Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, o evento contará com um card composto por 10 lutas. Nove confrontos abrem a programação, enquanto o combate principal coloca em jogo um cinturão, prometendo emoção do início ao fim.

Mais do que um espetáculo de artes marciais, “A Liga” marca o início de uma parceria voltada ao desenvolvimento social. A partir dessa união, serão oferecidas aulas gratuitas de muay thai para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, ampliando o acesso ao esporte e estimulando valores como disciplina, respeito e superação.

Ação social