Uma mulher que carregava um bebê no colo e dois homens foram presos pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (11) em Auriflama, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. A abordagem ocorreu após denúncia indicando que um veículo estaria transportando entorpecentes para o município.
De acordo com informações da corporação, equipes intensificaram o patrulhamento após receberem dados sobre um Honda City que estaria sendo utilizado para levar drogas até a cidade. Por volta das 13h25, o automóvel foi localizado na Estrada Irmãos Bonetto, na zona rural do município.
Os policiais tentaram realizar a abordagem, porém o motorista não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Durante o acompanhamento, um dos ocupantes do carro arremessou um pacote amarelo para fora do veículo.
Pouco depois, o automóvel foi interceptado. No interior estavam dois homens e uma mulher, que desceu do carro segurando um bebê. Durante a revista no veículo, os policiais localizaram uma porção de maconha, além de R$ 532,75 em dinheiro e três aparelhos celulares.
Na sequência, os policiais retornaram ao ponto onde o objeto havia sido descartado e encontraram um tijolo de maconha, que totalizou cerca de 533 gramas da droga.
Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça. O bebê foi encaminhado aos cuidados de familiares e o caso segue em investigação pelas autoridades.
