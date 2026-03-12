Uma mulher que carregava um bebê no colo e dois homens foram presos pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (11) em Auriflama, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. A abordagem ocorreu após denúncia indicando que um veículo estaria transportando entorpecentes para o município.

De acordo com informações da corporação, equipes intensificaram o patrulhamento após receberem dados sobre um Honda City que estaria sendo utilizado para levar drogas até a cidade. Por volta das 13h25, o automóvel foi localizado na Estrada Irmãos Bonetto, na zona rural do município.

Os policiais tentaram realizar a abordagem, porém o motorista não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Durante o acompanhamento, um dos ocupantes do carro arremessou um pacote amarelo para fora do veículo.