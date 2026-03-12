A Prefeitura de Araçatuba oficializou a conclusão do processo licitatório para implantação de um sistema municipal de guincho e pátio destinado ao recolhimento de veículos. A homologação do resultado da concorrência eletrônica foi publicada nessa quarta-feira no Diário Oficial do Município.

Com a medida, a cidade passará a contar com estrutura própria para a remoção e guarda de veículos apreendidos ou retirados das vias públicas por órgãos de fiscalização e trânsito. Até então, esse tipo de procedimento dependia exclusivamente de operações realizadas pelo Governo do Estado.

O modelo adotado prevê a concessão onerosa do serviço público. A empresa responsável ficará encarregada de implantar toda a estrutura do pátio e operar os guinchos utilizados na remoção dos veículos, além de realizar a guarda dos automóveis recolhidos pelas autoridades de trânsito.