A Prefeitura de Araçatuba oficializou a conclusão do processo licitatório para implantação de um sistema municipal de guincho e pátio destinado ao recolhimento de veículos. A homologação do resultado da concorrência eletrônica foi publicada nessa quarta-feira no Diário Oficial do Município.
Com a medida, a cidade passará a contar com estrutura própria para a remoção e guarda de veículos apreendidos ou retirados das vias públicas por órgãos de fiscalização e trânsito. Até então, esse tipo de procedimento dependia exclusivamente de operações realizadas pelo Governo do Estado.
O modelo adotado prevê a concessão onerosa do serviço público. A empresa responsável ficará encarregada de implantar toda a estrutura do pátio e operar os guinchos utilizados na remoção dos veículos, além de realizar a guarda dos automóveis recolhidos pelas autoridades de trânsito.
A vencedora da concorrência foi a empresa E. M. Moretti Landin Guinchos, que apresentou proposta com repasse de 69% da arrecadação ao município.
Com a homologação do processo, a administração municipal dará sequência às etapas burocráticas para elaboração e assinatura do contrato com a empresa concessionária. Após a formalização, será emitida a ordem de serviço para início das próximas fases do projeto.
A partir da assinatura do contrato, a empresa terá até 30 dias para apresentar o cronograma de implantação da estrutura. Depois da aprovação do planejamento, o prazo previsto para início efetivo da operação do pátio e dos guinchos em Araçatuba será de até 60 dias.
Outro ponto importante é que o município já firmou convênio com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Com isso, tanto o órgão estadual quanto a Polícia Militar poderão utilizar o novo sistema municipal de remoção e guarda de veículos que será administrado pela concessionária.
