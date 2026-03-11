O Bandeirante Esporte Clube, tradicional equipe de Birigui, entra em campo nesta quarta-feira (11) em uma data especial para o clube. Fundado em 1923, o BEC celebra 103 anos de história justamente no dia em que enfrenta o Esporte Clube São Bernardo pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.

A partida será disputada às 20h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui. Para marcar o aniversário do clube, a diretoria anunciou uma promoção especial: mulheres terão entrada gratuita para acompanhar o confronto.

O Bandeirante chega motivado após uma vitória importante fora de casa sobre o Rio Claro Futebol Clube por 3 a 2, resultado que deu mais tranquilidade ao time na tabela. Atualmente, o BEC ocupa a 11ª posição, com 11 pontos, mantendo chances de se aproximar da zona de classificação.