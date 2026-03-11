O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui julga nesta quinta-feira (12), a partir das 9h, mais um caso de tentativa de feminicídio. A sessão será realizada no Fórum da cidade e é aberta ao público.

No banco dos réus estará Felipe Matheus Batista Andrade, acusado de tentar matar a ex-companheira, Andressa Claudino da Silva, a golpes de faca. O julgamento será presidido pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, o crime ocorreu no dia 4 de setembro de 2023, por volta das 16h30, em uma residência localizada na Rua Guarani, no bairro Parati, em Coroados, município que pertence à comarca de Birigui.