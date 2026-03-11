O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui julga nesta quinta-feira (12), a partir das 9h, mais um caso de tentativa de feminicídio. A sessão será realizada no Fórum da cidade e é aberta ao público.
No banco dos réus estará Felipe Matheus Batista Andrade, acusado de tentar matar a ex-companheira, Andressa Claudino da Silva, a golpes de faca. O julgamento será presidido pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda.
De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, o crime ocorreu no dia 4 de setembro de 2023, por volta das 16h30, em uma residência localizada na Rua Guarani, no bairro Parati, em Coroados, município que pertence à comarca de Birigui.
Segundo o Ministério Público, o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento por cerca de um ano e chegaram a morar juntos. Durante esse período, teriam ocorrido discussões e episódios de ameaça. Aproximadamente duas semanas antes do crime, uma discussão motivada por ciúmes teria terminado em agressões e danos dentro da residência, mas o caso não chegou a ser registrado na polícia.
Ainda conforme a investigação, após o fim do relacionamento, Felipe teria ido até a casa da vítima na tarde de 4 de setembro de 2023. Andressa estava no imóvel acompanhada da filha, de 9 anos. Ao perceber a presença do ex-companheiro, a mulher teria se recusado a atendê-lo e telefonado para familiares pedindo ajuda.
De acordo com a denúncia, o acusado teria pulado o muro da residência e entrado pela porta da cozinha, insistindo para reatar o relacionamento. Diante da negativa da vítima, teve início uma discussão.
No momento em que Andressa saiu em direção ao portão para tentar pedir ajuda, Felipe teria se aproximado por trás e desferido um golpe de faca na região do ombro. Em seguida, segundo o Ministério Público, a vítima foi empurrada e caiu no chão, quando o acusado teria aplicado mais dois golpes no pescoço e outro na região do abdômen.
A cena teria sido presenciada pela filha da vítima, que tentou impedir o ataque e acabou ferindo a própria mão ao tentar conter o agressor.
A agressão só teria sido interrompida após a chegada da mãe da vítima, Adriana Aparecida de Souza, que chegou ao local buzinando o carro, além da intervenção de um vizinho, que entrou no quintal com um pedaço de madeira. Diante da situação, o acusado fugiu.
A vítima foi inicialmente levada à unidade de saúde de Coroados e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para a Santa Casa de Birigui, onde passou por cirurgia e permaneceu internada.
Segundo o Ministério Público, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, em razão da intervenção de terceiros e do rápido socorro médico prestado à vítima.
Na denúncia, o promotor sustenta que o acusado agiu por motivo torpe, com emprego de meio cruel e em contexto de violência doméstica e menosprezo à condição de mulher, circunstâncias que caracterizam tentativa de feminicídio.
Durante o julgamento, o Conselho de Sentença - formado por sete jurados - será responsável por decidir se o réu é culpado ou inocente das acusações apresentadas pelo Ministério Público.
A sessão do Tribunal do Júri é pública e poderá ser acompanhada pela população no Fórum de Birigui.
