A restrição no fornecimento de diesel já apresenta reflexos pontuais em Araçatuba. Na manhã desta quarta-feira (11), um auto posto confirmou a falta do combustível, enquanto outros estabelecimentos da cidade e de Birigui informaram que seguem operando normalmente com base em estoques recebidos anteriormente.

A reportagem entrou em contato com diversos postos da região. A maior parte relatou que, até o momento, não houve interrupção no abastecimento, embora exista atenção quanto à reposição nos próximos dias.

A Prefeitura de Araçatuba informou, em comunicado oficial, que acompanha a situação após ser formalmente informada pela empresa responsável pelo contrato de fornecimento, Rio Preto Produtos de Petróleo Ltda., sobre limitações na reposição de diesel.