ECONOMIA GLOBAL

Posto de Araçatuba fica sem diesel; maioria segue operando

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A maioria dos postos segue operando normalmente em Araçatuba e Birigui; falta pontual de diesel foi registrada em um estabelecimento nesta quarta-feira.
A restrição no fornecimento de diesel já apresenta reflexos pontuais em Araçatuba. Na manhã desta quarta-feira (11), um auto posto confirmou a falta do combustível, enquanto outros estabelecimentos da cidade e de Birigui informaram que seguem operando normalmente com base em estoques recebidos anteriormente.

A reportagem entrou em contato com diversos postos da região. A maior parte relatou que, até o momento, não houve interrupção no abastecimento, embora exista atenção quanto à reposição nos próximos dias.

A Prefeitura de Araçatuba informou, em comunicado oficial, que acompanha a situação após ser formalmente informada pela empresa responsável pelo contrato de fornecimento, Rio Preto Produtos de Petróleo Ltda., sobre limitações na reposição de diesel.

Segundo a fornecedora, as dificuldades estão relacionadas às novas diretrizes de fornecimento adotadas pela Petrobras, que passou a liberar o produto apenas dentro dos volumes previamente contratados pelas distribuidoras. Com isso, pedidos adicionais para recomposição de estoque deixaram de ser atendidos.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) iniciou monitoramento para verificar a situação junto às distribuidoras.

Apesar disso, a Prefeitura informou que, até o momento, não há registro de desabastecimento capaz de comprometer os serviços públicos essenciais do município.

A administração municipal afirmou ainda que mantém contato com a empresa fornecedora e com os setores responsáveis pela gestão da frota para acompanhar a evolução do quadro.

