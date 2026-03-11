A restrição no fornecimento de diesel já apresenta reflexos pontuais em Araçatuba. Na manhã desta quarta-feira (11), um auto posto confirmou a falta do combustível, enquanto outros estabelecimentos da cidade e de Birigui informaram que seguem operando normalmente com base em estoques recebidos anteriormente.
A reportagem entrou em contato com diversos postos da região. A maior parte relatou que, até o momento, não houve interrupção no abastecimento, embora exista atenção quanto à reposição nos próximos dias.
A Prefeitura de Araçatuba informou, em comunicado oficial, que acompanha a situação após ser formalmente informada pela empresa responsável pelo contrato de fornecimento, Rio Preto Produtos de Petróleo Ltda., sobre limitações na reposição de diesel.
Segundo a fornecedora, as dificuldades estão relacionadas às novas diretrizes de fornecimento adotadas pela Petrobras, que passou a liberar o produto apenas dentro dos volumes previamente contratados pelas distribuidoras. Com isso, pedidos adicionais para recomposição de estoque deixaram de ser atendidos.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) iniciou monitoramento para verificar a situação junto às distribuidoras.
Apesar disso, a Prefeitura informou que, até o momento, não há registro de desabastecimento capaz de comprometer os serviços públicos essenciais do município.
A administração municipal afirmou ainda que mantém contato com a empresa fornecedora e com os setores responsáveis pela gestão da frota para acompanhar a evolução do quadro.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.