VOTUPORANGA

Criminoso invade joalheria pelo teto e leva R$ 400 mil em ouro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Furto foi descoberto na manhã seguinte por funcionários ao chegarem para trabalhar em loja da cidade.
Uma joalheria foi alvo de um furto audacioso na noite de domingo (8) em Votuporanga, aproximadamente 110 km de Araçatuba. O criminoso teria entrado no estabelecimento pelo teto e levado joias avaliadas em cerca de R$ 400 mil.

O crime só foi percebido na manhã de segunda-feira (9), quando funcionários chegaram para iniciar o expediente e encontraram um grande buraco no teto do comércio. A abertura teria sido feita após o suspeito quebrar o forro de gesso para acessar o interior da loja.

De acordo com informações apuradas, o invasor utilizou cordas para descer até o interior do estabelecimento. Após entrar, ele recolheu diversas peças de ouro, entre elas anéis, correntes, brincos e pingentes.

O proprietário informou que praticamente todo o estoque de ouro da loja foi levado, além de uma quantia em dinheiro que estava guardada em uma gaveta do local.

Até o momento, o autor do crime não havia sido identificado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

