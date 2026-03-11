Uma joalheria foi alvo de um furto audacioso na noite de domingo (8) em Votuporanga, aproximadamente 110 km de Araçatuba. O criminoso teria entrado no estabelecimento pelo teto e levado joias avaliadas em cerca de R$ 400 mil.

O crime só foi percebido na manhã de segunda-feira (9), quando funcionários chegaram para iniciar o expediente e encontraram um grande buraco no teto do comércio. A abertura teria sido feita após o suspeito quebrar o forro de gesso para acessar o interior da loja.

De acordo com informações apuradas, o invasor utilizou cordas para descer até o interior do estabelecimento. Após entrar, ele recolheu diversas peças de ouro, entre elas anéis, correntes, brincos e pingentes.