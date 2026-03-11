A DAEP – Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental de Penápolis abriu um novo concurso público para preenchimento de três cargos em Penápolis, no interior de São Paulo. Os salários podem chegar a R$ 3.955, além de benefícios, com jornada semanal de 40 horas.
De acordo com o edital, as contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e a organização do processo seletivo está sob responsabilidade da empresa Pública Consultoria, Assessoria e Serviços.
Entre as oportunidades disponíveis está o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, que oferece uma vaga imediata, com salário de R$ 1.703,60. Para participar, é necessário ter pelo menos o ensino fundamental incompleto.
Outra função é a de Controlador Interno, que exige ensino superior completo e oferece remuneração de R$ 3.955,18 mensais, sendo o maior salário previsto no concurso.
Já para o cargo de Tratador de Água, o candidato deve possuir ensino médio completo, além de curso técnico em química ou biologia e registro no respectivo conselho profissional. O salário para essa função é de R$ 2.045,20.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 10 e 22 de março de 2026, até as 23h59, no site da banca organizadora. As taxas variam entre R$ 30, R$ 50 e R$ 80, dependendo do cargo escolhido, exceto nos casos previstos para isenção.
Os candidatos devem acompanhar as próximas etapas do concurso no site da organizadora ou no Diário Oficial eletrônico do município. (https://portal.concursospublica.com.br/edital/ver/89)
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.