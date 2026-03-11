A DAEP – Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental de Penápolis abriu um novo concurso público para preenchimento de três cargos em Penápolis, no interior de São Paulo. Os salários podem chegar a R$ 3.955, além de benefícios, com jornada semanal de 40 horas.

De acordo com o edital, as contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e a organização do processo seletivo está sob responsabilidade da empresa Pública Consultoria, Assessoria e Serviços.

Entre as oportunidades disponíveis está o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, que oferece uma vaga imediata, com salário de R$ 1.703,60. Para participar, é necessário ter pelo menos o ensino fundamental incompleto.