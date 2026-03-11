Moradores de Araçatuba têm relatado nas redes sociais que ainda não receberam os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano. As reclamações sobre possível atraso na entrega começaram a circular na última semana e também chegaram à Câmara Municipal.

Durante a 5ª sessão ordinária realizada neste mês de março, vereadores apresentaram 11 requerimentos solicitando informações oficiais ao Executivo. Entre os pedidos, um deles questiona justamente a demora na distribuição dos carnês do imposto.

O requerimento foi apresentado pela vereadora Sol do Autismo, que pediu esclarecimentos sobre quais providências estão sendo tomadas para evitar que contribuintes sejam prejudicados com possíveis juros ou multas caso não recebam o documento a tempo.

Resposta da Prefeitura