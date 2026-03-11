Moradores de Araçatuba têm relatado nas redes sociais que ainda não receberam os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano. As reclamações sobre possível atraso na entrega começaram a circular na última semana e também chegaram à Câmara Municipal.
Durante a 5ª sessão ordinária realizada neste mês de março, vereadores apresentaram 11 requerimentos solicitando informações oficiais ao Executivo. Entre os pedidos, um deles questiona justamente a demora na distribuição dos carnês do imposto.
O requerimento foi apresentado pela vereadora Sol do Autismo, que pediu esclarecimentos sobre quais providências estão sendo tomadas para evitar que contribuintes sejam prejudicados com possíveis juros ou multas caso não recebam o documento a tempo.
Resposta da Prefeitura
Em resposta aos questionamentos à Folha da Região, a Prefeitura informou que a entrega dos carnês começou no dia 4 de março de 2026. A distribuição está sendo feita pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Segundo a administração municipal, a empresa responsável pela logística garantiu que não há previsão de atraso e que todos os carnês devem chegar aos endereços antes da data do primeiro vencimento.
A prefeitura também orienta que os contribuintes que preferirem não esperar pela entrega física podem emitir o boleto diretamente no site oficial do município para realizar o pagamento sem prejuízo.
Prazos e descontos
O pagamento em parcela única, com 10% de desconto, terá vencimento em 20 de abril de 2026. Já quem optar pelo parcelamento com desconto nas três primeiras parcelas deverá seguir o seguinte calendário:
- 1ª parcela: 20 de março de 2026
- 2ª parcela: 20 de abril de 2026
- 3ª parcela: 20 de maio de 2026
Também é possível parcelar o imposto em até 10 vezes, com vencimentos mensais entre 20 de março e 20 de dezembro de 2026.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.