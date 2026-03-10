O avanço das fraudes digitais tem atingido também a área jurídica. Em Araçatuba, advogados relatam o aumento de casos em que criminosos se passam por profissionais da advocacia para enganar clientes que possuem processos judiciais em andamento. O golpe, que costuma ocorrer principalmente pelo WhatsApp, utiliza informações reais de processos para convencer as vítimas a realizar transferências de dinheiro.

Advogados e leitores da Folha da Região indicam que os criminosos entram em contato diretamente com pessoas que aguardam decisões judiciais ou a liberação de valores em ações. Usando fotos e nomes de advogados verdadeiros, os golpistas criam perfis falsos e iniciam conversas como se fossem representantes do escritório responsável pelo caso.

Como os golpistas agem

O advogado araçatubense Fernando Ferrarezi Risolia explica que o esquema costuma seguir um roteiro bastante semelhante. “O criminoso utiliza foto do perfil do advogado e manda uma mensagem dizendo que mudou o número do telefone. Em seguida, mostra o número do processo e afirma que houve a liberação de dinheiro para o cliente”, relata.