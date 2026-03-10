Três funcionários da empresa Citroplast perderam a vida em um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (10), na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), conhecida como Rodovia da Integração, no trecho que passa pelo município de Andradina.
De acordo com as primeiras informações, os trabalhadores haviam acabado de encerrar o expediente e seguiam para casa por volta da 1h da madrugada, quando o carro em que estavam colidiu de frente com um caminhão que trafegava pela rodovia.
Com a violência do impacto, o automóvel ficou completamente destruído e acabou pegando fogo logo após a batida. Motoristas que passavam pelo local perceberam as chamas e pararam para ajudar. Utilizando extintores de incêndio dos próprios veículos, eles conseguiram controlar o fogo antes que o carro fosse totalmente consumido.
Mesmo com a rápida tentativa de socorro, os três ocupantes do veículo não resistiram aos ferimentos e tiveram o óbito constatado ainda no local pelas equipes de resgate.
O trecho da rodovia onde ocorreu a colisão possui faixa contínua, o que impede ultrapassagens. A Polícia Científica esteve no local para realizar os trabalhos de perícia que deverão apontar as circunstâncias do acidente. Entre as hipóteses analisadas estão uma possível tentativa de ultrapassagem, falha mecânica ou até mesmo o cansaço dos condutores, já que o acidente ocorreu durante a madrugada.
Até o momento, os nomes das vítimas não haviam sido oficialmente divulgados pelas autoridades. Equipes da Polícia Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atuaram na sinalização e no controle do tráfego durante a madrugada. A rodovia precisou ficar parcialmente interditada até a retirada dos veículos envolvidos e a remoção dos corpos.
A empresa Citroplast, que possui sede em Andradina, ainda não havia se manifestado oficialmente sobre a morte de seus colaboradores até a última atualização desta reportagem.
