Três funcionários da empresa Citroplast perderam a vida em um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (10), na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), conhecida como Rodovia da Integração, no trecho que passa pelo município de Andradina.

De acordo com as primeiras informações, os trabalhadores haviam acabado de encerrar o expediente e seguiam para casa por volta da 1h da madrugada, quando o carro em que estavam colidiu de frente com um caminhão que trafegava pela rodovia.

Com a violência do impacto, o automóvel ficou completamente destruído e acabou pegando fogo logo após a batida. Motoristas que passavam pelo local perceberam as chamas e pararam para ajudar. Utilizando extintores de incêndio dos próprios veículos, eles conseguiram controlar o fogo antes que o carro fosse totalmente consumido.