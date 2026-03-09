Uma negociação envolvendo precatórios de alto valor passou a ser investigada pela Polícia Civil em Araçatuba após suspeitas de venda irregular de créditos judiciais ligados a uma herança familiar. O caso pode envolver valores superiores a R$ 2 milhões.

A apuração começou após uma representação apresentada na Central de Polícia Judiciária no dia 20 de fevereiro. O documento aponta que valores que deveriam integrar o inventário de uma mulher falecida em maio de 2024 teriam sido negociados posteriormente.

Segundo a denúncia, ao menos dois precatórios teriam sido cedidos após o falecimento. Um deles ultrapassa R$ 1,2 milhão. Os denunciantes afirmam que os créditos estariam vinculados ao patrimônio familiar e deveriam integrar a partilha entre os herdeiros.

Bloqueio judicial