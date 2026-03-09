Uma negociação envolvendo precatórios de alto valor passou a ser investigada pela Polícia Civil em Araçatuba após suspeitas de venda irregular de créditos judiciais ligados a uma herança familiar. O caso pode envolver valores superiores a R$ 2 milhões.
A apuração começou após uma representação apresentada na Central de Polícia Judiciária no dia 20 de fevereiro. O documento aponta que valores que deveriam integrar o inventário de uma mulher falecida em maio de 2024 teriam sido negociados posteriormente.
Segundo a denúncia, ao menos dois precatórios teriam sido cedidos após o falecimento. Um deles ultrapassa R$ 1,2 milhão. Os denunciantes afirmam que os créditos estariam vinculados ao patrimônio familiar e deveriam integrar a partilha entre os herdeiros.
Bloqueio judicial
Após tomar conhecimento das negociações, a Justiça determinou o bloqueio do pagamento dos precatórios. A decisão foi mantida posteriormente em instância superior.
Com isso, investidores ou instituições que eventualmente tenham adquirido os créditos podem enfrentar dificuldades para receber os valores até a definição do caso.
Investigação
Durante a investigação, uma pessoa ligada ao caso foi ouvida pela Polícia Civil no dia 2 de março. Em depoimento, a declarante afirmou que ratifica integralmente a representação apresentada e informou não saber o endereço atual dos investigados.
Segundo o documento encaminhado às autoridades, os demais interessados no inventário não teriam sido informados sobre as negociações nem autorizado a venda dos créditos.
A Polícia Civil instaurou procedimento para analisar possíveis irregularidades e deve examinar contratos, escrituras públicas e documentos financeiros relacionados às negociações.
O inventário segue em tramitação na Justiça de Araçatuba, onde será definida a destinação final do patrimônio. A reportagem tentou contato com os citados, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.
