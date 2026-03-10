10 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
NA RONDON

Caminhão com carga de ossos tomba e provoca duplo acidente

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan
Peritos do IC atuam no local; acidentes mobilizaram equipes no km 530 da rodovia
Peritos do IC atuam no local; acidentes mobilizaram equipes no km 530 da rodovia

Uma sequência de acidentes mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar Rodoviária no início da tarde desta terça-feira (10), no km 530 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. A reportagem esteve no local e acompanhou a movimentação das equipes.

O primeiro acidente ocorreu no sentido Birigui–Araçatuba, quando um caminhão carregado com ossos tombou na pista. Segundo informações apuradas no local, o veículo estava com dois pneus carecas, e um deles teria estourado durante o trajeto.

Diante da situação, o motorista puxou o caminhão para o lado, manobra que terminou no tombamento. Apesar do susto, a ação teria evitado que o veículo invadisse a pista contrária, o que poderia provocar um acidente ainda mais grave.

A carga de ossos tinha como destino Araçatuba. Segundo as informações apuradas, o caminhão deverá ser recolhido pela Polícia Militar Rodoviária após os procedimentos necessários.

Pouco depois do tombamento, um segundo acidente foi registrado na pista contrária, no sentido Araçatuba–Birigui, envolvendo uma motocicleta e outro caminhão.

De acordo com o que foi apurado no local, vários veículos reduziram a velocidade ao se aproximarem da área do primeiro acidente. Um carro que seguia à frente da motocicleta teria diminuído bruscamente, o que assustou a condutora, que freou rapidamente.

O caminhão que vinha logo atrás também tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão e atingiu a traseira da moto. Com o impacto, a motociclista caiu no asfalto.

Ela foi socorrida por uma ambulância da ViaRondon e encaminhada ao pronto-socorro municipal de Birigui. Ainda segundo o que foi apurado no local, a vítima não sofreu ferimentos graves, mas apresentava diversos ralados pelo corpo.

Por causa das duas ocorrências, uma faixa em cada sentido da rodovia precisou ser interditada para o trabalho da perícia técnica e para a remoção da carga do caminhão tombado.

Após a retirada da carga e a conclusão dos procedimentos, a rodovia seria liberada gradualmente para o tráfego normal.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários