Uma sequência de acidentes mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar Rodoviária no início da tarde desta terça-feira (10), no km 530 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. A reportagem esteve no local e acompanhou a movimentação das equipes.

O primeiro acidente ocorreu no sentido Birigui–Araçatuba, quando um caminhão carregado com ossos tombou na pista. Segundo informações apuradas no local, o veículo estava com dois pneus carecas, e um deles teria estourado durante o trajeto.

Diante da situação, o motorista puxou o caminhão para o lado, manobra que terminou no tombamento. Apesar do susto, a ação teria evitado que o veículo invadisse a pista contrária, o que poderia provocar um acidente ainda mais grave.