Uma denúncia sobre a possível existência de um desmanche clandestino de veículos terminou com a prisão de um homem na manhã desta segunda-feira (9), em Birigui. A ocorrência foi registrada às 9h23, em uma oficina mecânica localizada na Rua Helena Ruic, no bairro Toselar.
Durante patrulhamento preventivo pela cidade, uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) recebeu informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para ocultar e desmontar veículos produtos de furto ou roubo. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço indicado para averiguação.
No local, os militares abordaram o responsável pelo estabelecimento, identificado pelas iniciais A.S.A.S.. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, durante vistoria no interior do barracão, os policiais localizaram um VW Gol Especial em estado de desmonte parcial.
Após a checagem dos sinais identificadores, foi constatado que o veículo, com placas DIO-5I17, possuía registro de furto ocorrido no dia 20 de fevereiro de 2026, conforme boletim registrado pela Polícia Civil.
Questionado sobre a procedência do automóvel, o suspeito apresentou versões contraditórias. Em determinado momento, afirmou que um indivíduo identificado apenas como Gustavo teria deixado o carro no local cerca de 15 dias antes, supostamente para serviços mecânicos.
Durante a averiguação, o próprio abordado indicou aos policiais onde estavam armazenadas algumas peças já retiradas do veículo, que permaneciam no pátio da oficina.
Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão em flagrante pelo crime de receptação. Segundo a corporação, não houve necessidade do uso de algemas.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Birigui, onde a delegada Isabella Zamai Galdeano ratificou a prisão. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.
Peritos também estiveram no local para realizar os trabalhos técnicos, que podem ajudar a esclarecer se o imóvel era utilizado como ponto de desmanche de veículos furtados na cidade.
