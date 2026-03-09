Uma denúncia sobre a possível existência de um desmanche clandestino de veículos terminou com a prisão de um homem na manhã desta segunda-feira (9), em Birigui. A ocorrência foi registrada às 9h23, em uma oficina mecânica localizada na Rua Helena Ruic, no bairro Toselar.

Durante patrulhamento preventivo pela cidade, uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) recebeu informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para ocultar e desmontar veículos produtos de furto ou roubo. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço indicado para averiguação.

No local, os militares abordaram o responsável pelo estabelecimento, identificado pelas iniciais A.S.A.S.. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, durante vistoria no interior do barracão, os policiais localizaram um VW Gol Especial em estado de desmonte parcial.