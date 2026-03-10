Uma onça-parda ficou ferida após ser atropelada no fim da tarde desta segunda-feira (9) em uma estrada vicinal de Jales, a aproximadamente 90 km de Araçatuba. O acidente ocorreu na Vicinal Osório Donda, conhecida popularmente como Estrada do Café.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate do animal no local. O felino apresentava diversos ferimentos pelo corpo e havia suspeita de fratura na região da coluna, o que exigiu cuidados especiais durante o atendimento.

Após o resgate, a onça foi entregue à Polícia Ambiental, responsável por encaminhar o animal para avaliação e tratamento em um hospital veterinário da região. O motorista envolvido no acidente permaneceu no local e prestou socorro até a chegada das equipes.