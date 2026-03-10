Uma onça-parda ficou ferida após ser atropelada no fim da tarde desta segunda-feira (9) em uma estrada vicinal de Jales, a aproximadamente 90 km de Araçatuba. O acidente ocorreu na Vicinal Osório Donda, conhecida popularmente como Estrada do Café.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate do animal no local. O felino apresentava diversos ferimentos pelo corpo e havia suspeita de fratura na região da coluna, o que exigiu cuidados especiais durante o atendimento.
Após o resgate, a onça foi entregue à Polícia Ambiental, responsável por encaminhar o animal para avaliação e tratamento em um hospital veterinário da região. O motorista envolvido no acidente permaneceu no local e prestou socorro até a chegada das equipes.
A onça-parda, também conhecida como suçuarana ou leão-baio, é um dos maiores felinos encontrados nas Américas. A espécie possui pelagem em tons de marrom ou bege, corpo ágil e pode atingir mais de um metro de comprimento, além da cauda. É um animal solitário e geralmente habita áreas de mata, cerrado e regiões rurais, desempenhando papel importante no equilíbrio do ecossistema.
Especialistas alertam que motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar por estradas vicinais, principalmente próximas a áreas de vegetação, matas e propriedades rurais. Reduzir a velocidade, manter atenção à pista e utilizar corretamente os faróis, sobretudo ao entardecer e à noite, são atitudes que ajudam a evitar atropelamentos de animais silvestres e também previnem acidentes nas rodovias rurais da região.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.