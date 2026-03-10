Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Vale do Sol, em Mirandópolis. A ocorrência foi registrada após a Polícia Militar receber informações sobre a possível venda de entorpecentes em uma residência da região.

Segundo a corporação, equipes de Rádio Patrulhamento foram acionadas pelo Copom, após denúncias indicarem movimentação intensa de usuários em um imóvel localizado na rua Juraci Lopes Oves. As informações também apontavam que indivíduos já conhecidos pelas autoridades estariam envolvidos na comercialização de drogas no local.

Ao chegarem ao endereço, os policiais fizeram contato na residência e perceberam quando o suspeito tentou se desfazer de um objeto, arremessando-o para o quintal. Durante a averiguação, os agentes encontraram um invólucro contendo 83 porções de crack prontas para venda, além de uma quantidade de cocaína ainda não fracionada.