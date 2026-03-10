A Câmara Municipal de Birigui realiza na noite desta terça-feira (10) mais uma Sessão Ordinária com projetos enviados pelo Poder Executivo. Entre os temas que devem concentrar a maior parte das discussões, estão medidas voltadas aos servidores públicos municipais, incluindo a revisão salarial anual e a atualização de benefícios pagos ao funcionalismo.

Um dos projetos prevê a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais para o ano de 2026. A proposta estabelece reajuste de 6,71% nos salários, com efeitos a partir de 1º de março, alcançando servidores da administração direta, autarquias, fundações e do Instituto de Previdência do Município.

Além do aumento salarial, o projeto também prevê a atualização de benefícios pagos aos servidores. O vale-alimentação deve passar de R$ 618 para R$ 645 mensais, enquanto o prêmio por assiduidade poderá ser reajustado de R$ 575 para R$ 605, medida que busca valorizar os profissionais e reconhecer a frequência regular no trabalho.