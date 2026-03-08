Um homem foi preso na madrugada de sábado (7) após invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la com uma faca no bairro Etheocle Turrini, em Araçatuba.

De acordo com o relato da vítima, o suspeito tentou entrar na residência pelo telhado. Após ser percebido por familiares, ele conseguiu acessar o interior do imóvel.

Armado com uma faca, o homem foi até o quarto da mulher, onde passou a ameaçá-la de morte e também a agredi-la.