Um homem foi preso na madrugada de sábado (7) após invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la com uma faca no bairro Etheocle Turrini, em Araçatuba.
De acordo com o relato da vítima, o suspeito tentou entrar na residência pelo telhado. Após ser percebido por familiares, ele conseguiu acessar o interior do imóvel.
Armado com uma faca, o homem foi até o quarto da mulher, onde passou a ameaçá-la de morte e também a agredi-la.
Familiares da vítima conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar.
As partes foram encaminhadas ao pronto-socorro para atendimento médico e, posteriormente, levadas ao Distrito Policial.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.