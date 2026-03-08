08 de março de 2026
VIOLÊNCIA

Homem invade casa pelo telhado e ameaça ex com faca em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Homem invadiu casa durante a madrugada e foi até o quarto da vítima com uma faca; ele foi detido e levado à delegacia.
Um homem foi preso na madrugada de sábado (7) após invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la com uma faca no bairro Etheocle Turrini, em Araçatuba.

De acordo com o relato da vítima, o suspeito tentou entrar na residência pelo telhado. Após ser percebido por familiares, ele conseguiu acessar o interior do imóvel.

Armado com uma faca, o homem foi até o quarto da mulher, onde passou a ameaçá-la de morte e também a agredi-la.

Familiares da vítima conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar.

As partes foram encaminhadas ao pronto-socorro para atendimento médico e, posteriormente, levadas ao Distrito Policial.

