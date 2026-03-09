Um homem foi preso na tarde deste domingo (8) por dirigir sob efeito de álcool na Rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa pelo município de Penápolis. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária, após uma confusão em um posto de combustíveis às margens da rodovia.

Segundo informações da corporação, por volta das 13h, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento entre um cliente e um frentista no estabelecimento. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o condutor de uma VW Saveiro bastante alterado.

Durante a abordagem, após conversa com os policiais, o homem afirmou que permaneceria no local para descansar dentro do veículo, que estava estacionado no pátio do posto.