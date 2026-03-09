Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou uma mulher ferida na manhã desta segunda-feira (9), em Birigui. O acidente ocorreu na Rua João Fernandes Marques, no bairro Parque das Nações, mobilizando equipes após acionamento via COPOM.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a batida envolveu uma motocicleta Honda Biz 110i e um automóvel Renault Kwid, pertencente a uma empresa de telecomunicações.

A condutora da motocicleta já havia sido socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao Pronto-Socorro de Birigui. De acordo com informações, ela apresentava escoriações nas pernas e reclamava de dores no ombro esquerdo após a queda.