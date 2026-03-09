Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou uma mulher ferida na manhã desta segunda-feira (9), em Birigui. O acidente ocorreu na Rua João Fernandes Marques, no bairro Parque das Nações, mobilizando equipes após acionamento via COPOM.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a batida envolveu uma motocicleta Honda Biz 110i e um automóvel Renault Kwid, pertencente a uma empresa de telecomunicações.
A condutora da motocicleta já havia sido socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao Pronto-Socorro de Birigui. De acordo com informações, ela apresentava escoriações nas pernas e reclamava de dores no ombro esquerdo após a queda.
Segundo relatos colhidos no local, o acidente aconteceu no momento em que o condutor do automóvel realizava uma manobra para seguir no sentido oposto da via. Nesse instante, a motocicleta que trafegava pela rua acabou colidindo contra o veículo, fazendo com que a motociclista fosse lançada ao solo.
Com o impacto, a Honda Biz sofreu danos na carenagem dianteira esquerda, na lateral traseira e no apoio lateral. Já o Renault Kwid apresentou avarias na proteção do para-lama dianteiro direito.
Durante a averiguação, os policiais não constataram irregularidades na via nem danos ao patrimônio público. A autoridade policial de plantão foi informada sobre a ocorrência e dispensou a realização de perícia e a apresentação do caso na delegacia.
Após atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal, a vítima foi medicada e posteriormente liberada. Os veículos envolvidos foram entregues aos responsáveis em condições de circulação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.