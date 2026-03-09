Uma situação inusitada terminou com drogas apreendidas pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (9), em Birigui. Os entorpecentes foram encontrados no quintal de uma residência localizada na Rua Delphine Iori, no bairro Portal do Parque III.

Segundo informações da ocorrência, a equipe policial foi acionada via COPOM após uma moradora relatar que havia encontrado porções suspeitas de drogas próximas à porta da cozinha de sua casa.

A mulher contou aos policiais que durante a noite ouviu barulhos vindos da área externa da residência, porém não chegou a verificar naquele momento. Já pela manhã, ao sair para checar o local, acabou se deparando com diversos invólucros contendo substâncias aparentando ser entorpecentes.