09 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Moradora encontra drogas jogadas no quintal e aciona a PM

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Entorpecentes estavam em embalagens tipo ziplock e eppendorfs e foram apreendidos pela Polícia Militar em residência no bairro Portal do Parque III, em Birigui
Entorpecentes estavam em embalagens tipo ziplock e eppendorfs e foram apreendidos pela Polícia Militar em residência no bairro Portal do Parque III, em Birigui

Uma situação inusitada terminou com drogas apreendidas pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (9), em Birigui. Os entorpecentes foram encontrados no quintal de uma residência localizada na Rua Delphine Iori, no bairro Portal do Parque III.

Segundo informações da ocorrência, a equipe policial foi acionada via COPOM após uma moradora relatar que havia encontrado porções suspeitas de drogas próximas à porta da cozinha de sua casa.

A mulher contou aos policiais que durante a noite ouviu barulhos vindos da área externa da residência, porém não chegou a verificar naquele momento. Já pela manhã, ao sair para checar o local, acabou se deparando com diversos invólucros contendo substâncias aparentando ser entorpecentes.

No imóvel, que não possui muros e conta apenas com câmeras sem sistema de gravação, os policiais realizaram uma vistoria e localizaram vários saquinhos plásticos contendo substâncias semelhantes à maconha e à cocaína. Parte do material estava armazenado em embalagens do tipo ziplock e também em eppendorfs, normalmente utilizados para fracionamento de drogas.

Diante da situação, os policiais entraram em contato com a autoridade policial de plantão, que orientou pela apreensão do material e apresentação na Delegacia de Polícia, dispensando a realização de perícia no local e a condução da moradora.

Posteriormente, os entorpecentes foram levados ao plantão policial, onde passaram por pesagem e registro em boletim de ocorrência de apreensão de droga.

Todo o material permaneceu apreendido e à disposição da Polícia Judiciária, que deverá investigar a origem dos entorpecentes e tentar identificar quem teria deixado a droga no local.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários