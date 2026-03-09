Uma situação inusitada terminou com drogas apreendidas pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (9), em Birigui. Os entorpecentes foram encontrados no quintal de uma residência localizada na Rua Delphine Iori, no bairro Portal do Parque III.
Segundo informações da ocorrência, a equipe policial foi acionada via COPOM após uma moradora relatar que havia encontrado porções suspeitas de drogas próximas à porta da cozinha de sua casa.
A mulher contou aos policiais que durante a noite ouviu barulhos vindos da área externa da residência, porém não chegou a verificar naquele momento. Já pela manhã, ao sair para checar o local, acabou se deparando com diversos invólucros contendo substâncias aparentando ser entorpecentes.
No imóvel, que não possui muros e conta apenas com câmeras sem sistema de gravação, os policiais realizaram uma vistoria e localizaram vários saquinhos plásticos contendo substâncias semelhantes à maconha e à cocaína. Parte do material estava armazenado em embalagens do tipo ziplock e também em eppendorfs, normalmente utilizados para fracionamento de drogas.
Diante da situação, os policiais entraram em contato com a autoridade policial de plantão, que orientou pela apreensão do material e apresentação na Delegacia de Polícia, dispensando a realização de perícia no local e a condução da moradora.
Posteriormente, os entorpecentes foram levados ao plantão policial, onde passaram por pesagem e registro em boletim de ocorrência de apreensão de droga.
Todo o material permaneceu apreendido e à disposição da Polícia Judiciária, que deverá investigar a origem dos entorpecentes e tentar identificar quem teria deixado a droga no local.
