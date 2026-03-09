O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui realiza nesta terça-feira (10), a partir das 9h, o julgamento de Tiago Benedito Lopes, acusado de tentar matar a própria companheira a facadas. O réu está preso e será julgado no Fórum de Birigui, em sessão aberta ao público.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu na noite de 15 de junho de 2024, em um apartamento localizado no Residencial Bosque dos Girassóis, em Birigui.

Segundo a acusação, Tiago Benedito Lopes mantinha um relacionamento com Joseane Cristina Solerno Rodrigues havia cerca de dois meses e havia passado a morar com ela no imóvel. Ainda conforme apurado durante a investigação, o acusado demonstrava comportamento extremamente ciumento, o que já havia provocado discussões entre o casal dias antes do crime.