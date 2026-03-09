O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui realiza nesta terça-feira (10), a partir das 9h, o julgamento de Tiago Benedito Lopes, acusado de tentar matar a própria companheira a facadas. O réu está preso e será julgado no Fórum de Birigui, em sessão aberta ao público.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu na noite de 15 de junho de 2024, em um apartamento localizado no Residencial Bosque dos Girassóis, em Birigui.
Segundo a acusação, Tiago Benedito Lopes mantinha um relacionamento com Joseane Cristina Solerno Rodrigues havia cerca de dois meses e havia passado a morar com ela no imóvel. Ainda conforme apurado durante a investigação, o acusado demonstrava comportamento extremamente ciumento, o que já havia provocado discussões entre o casal dias antes do crime.
Na noite dos fatos, o acusado teria retornado para casa após ingerir bebida alcoólica, momento em que iniciou uma conversa com a companheira que rapidamente evoluiu para uma discussão. Durante o desentendimento, ele teria acusado a vítima de traição e, em um momento de irritação, retirou as alianças do casal e as jogou no vaso sanitário, dando descarga.
Na sequência, armado com uma faca, Tiago teria se aproximado da vítima e afirmado que iria matá-la e depois tirar a própria vida. Em seguida, desferiu um golpe de faca na região do abdômen de Joseane, causando ferimentos graves.
Mesmo ferida, Joseane Cristina Solerno Rodrigues conseguiu reagir e entrar em luta corporal com o agressor, conseguindo retirar a faca de suas mãos e jogá-la para baixo da cama. O acusado, no entanto, teria continuado com as ameaças e arrastado a vítima até a cozinha dizendo que havia outras facas e que iria matá-la.
A mulher conseguiu fugir do apartamento e descer as escadas do prédio pedindo socorro. Moradores do condomínio prestaram ajuda enquanto aguardavam a chegada do resgate e da Polícia Militar.
Momentos depois, o acusado teria descido até o térreo com outra faca nas mãos, afirmando novamente que mataria a vítima, mas acabou impedido por moradores que intervieram na situação.
Joseane foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Birigui, onde passou por cirurgia abdominal devido à gravidade dos ferimentos. Tiago Benedito Lopes foi preso em flagrante e desde então permanece detido à disposição da Justiça.
O julgamento será presidido pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, enquanto a acusação ficará a cargo do promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes.
No Tribunal do Júri, sete jurados, cidadãos escolhidos entre a sociedade, serão responsáveis por decidir se o réu será condenado ou absolvido pelas acusações. A sessão é aberta ao público, porém não é permitido gravar ou fotografar durante o julgamento.
