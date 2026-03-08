A previsão do tempo indica uma semana marcada por chuva frequente em Araçatuba e cidades da região. De acordo com dados do radar meteorológico do IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru, a instabilidade deve permanecer entre segunda-feira (9) e sábado (14), com possibilidade de precipitações em praticamente todos os dias.

Os acumulados podem se aproximar de 200 milímetros ao longo da semana, um volume considerado significativo para poucos dias. O destaque fica para a quinta-feira (12), quando a previsão aponta possibilidade de chuva intensa, com acumulado que pode chegar a cerca de 103 milímetros somente neste dia.

Além da chuva, as temperaturas também devem sofrer queda na região. As mínimas podem atingir aproximadamente 18 °C durante as madrugadas, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 27 °C ao longo da semana, mantendo o clima mais ameno em comparação aos últimos dias.

Previsão para o estado de São Paulo