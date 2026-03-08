A previsão do tempo indica uma semana marcada por chuva frequente em Araçatuba e cidades da região. De acordo com dados do radar meteorológico do IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru, a instabilidade deve permanecer entre segunda-feira (9) e sábado (14), com possibilidade de precipitações em praticamente todos os dias.
Os acumulados podem se aproximar de 200 milímetros ao longo da semana, um volume considerado significativo para poucos dias. O destaque fica para a quinta-feira (12), quando a previsão aponta possibilidade de chuva intensa, com acumulado que pode chegar a cerca de 103 milímetros somente neste dia.
Além da chuva, as temperaturas também devem sofrer queda na região. As mínimas podem atingir aproximadamente 18 °C durante as madrugadas, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 27 °C ao longo da semana, mantendo o clima mais ameno em comparação aos últimos dias.
Previsão para o estado de São Paulo
No restante do estado de São Paulo, a tendência também é de instabilidade atmosférica. A presença de um sistema de umidade combinado ao calor típico da estação deve favorecer a formação de áreas de chuva em diversas regiões. Pancadas podem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de temporais isolados acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas.
Situação no interior paulista
Nas regiões de Presidente Prudente e São José do Rio Preto, o cenário é semelhante ao de Araçatuba, com previsão de chuva frequente ao longo da semana. Os modelos meteorológicos indicam períodos de céu nublado intercalados com pancadas de chuva, algumas delas mais intensas. Nessas áreas, os acumulados também podem ser elevados, exigindo atenção para possíveis transtornos causados pelo excesso de precipitação.
