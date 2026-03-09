Um caso que gerou forte repercussão em Buritama está sendo investigado pela Polícia Civil após a denúncia de maus-tratos contra um menino de 1 ano e 11 meses dentro de uma creche municipal. Duas cuidadoras que atuavam na unidade foram afastadas das funções por tempo indeterminado enquanto os fatos são apurados.

A criança é aluno da Creche Professor Carlos José Pereira. Segundo relato da mãe, a família foi alertada por meio de uma denúncia anônima, que apontava possíveis agressões físicas e psicológicas contra o menino dentro da sala de aula no início deste mês.

Preocupados com a informação, os pais procuraram a direção da unidade e também o Departamento Municipal de Educação. Durante as conversas, foi informado à família que imagens das câmeras de segurança da creche teriam registrado comportamentos considerados inadequados por parte das cuidadoras responsáveis pela turma.