Um caso que gerou forte repercussão em Buritama está sendo investigado pela Polícia Civil após a denúncia de maus-tratos contra um menino de 1 ano e 11 meses dentro de uma creche municipal. Duas cuidadoras que atuavam na unidade foram afastadas das funções por tempo indeterminado enquanto os fatos são apurados.
A criança é aluno da Creche Professor Carlos José Pereira. Segundo relato da mãe, a família foi alertada por meio de uma denúncia anônima, que apontava possíveis agressões físicas e psicológicas contra o menino dentro da sala de aula no início deste mês.
Preocupados com a informação, os pais procuraram a direção da unidade e também o Departamento Municipal de Educação. Durante as conversas, foi informado à família que imagens das câmeras de segurança da creche teriam registrado comportamentos considerados inadequados por parte das cuidadoras responsáveis pela turma.
Conforme consta no boletim de ocorrência, a diretora do Departamento de Educação, Larissa Aline Medrado de Oliveira, confirmou aos pais que as gravações mostram atitudes de agressividade envolvendo a criança.
Entre as situações relatadas estariam segurar o menino pelo braço com força, tentar colocar a chupeta à força em sua boca, além de encostá-lo contra a parede. Em outro momento, o menor teria sido retirado da sala e deixado descalço do lado de fora, sob o sol, justamente quando funcionários realizavam manutenção no jardim com o uso de roçadeiras.
Apesar de a criança não apresentar lesões aparentes, a gravidade das imagens levou à orientação para que a família registrasse imediatamente um boletim de ocorrência para investigação do caso.
Apuração policial
A ocorrência foi registrada e agora será analisada pela Polícia Civil, que deve solicitar as imagens do circuito de segurança da creche para avaliar o que realmente ocorreu. Dependendo do resultado das investigações, o caso poderá receber novo enquadramento jurídico.
Paralelamente à investigação criminal, o Departamento Municipal de Educação abriu procedimento administrativo para apurar a conduta das servidoras envolvidas.
Prefeitura se pronuncia
Em nota oficial encaminhada à reportagem, a Prefeitura de Buritama informou que tomou conhecimento da denúncia na última semana e iniciou uma apuração interna antes de adotar as primeiras medidas.
Após análise preliminar das imagens, a administração municipal determinou o afastamento imediato das duas cuidadoras, como forma de garantir a segurança dos alunos e preservar a investigação.
Segundo a prefeitura, as mães das crianças envolvidas foram recebidas pelos setores responsáveis e orientadas sobre o registro do boletim de ocorrência, que também passou a integrar o processo administrativo instaurado pelo município.
A administração informou ainda que, além da investigação específica do caso, será feita uma análise das atividades realizadas na creche nos últimos dias, envolvendo todas as turmas da unidade.
Por fim, o governo municipal ressaltou que mantém tolerância zero para qualquer situação que coloque em risco a integridade física ou emocional das crianças, afirmando que acompanhará o caso até que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.