Policiais Penais registraram diversas ocorrências durante o fim de semana em unidades prisionais da região. Visitantes foram flagrados tentando entrar em presídios com drogas, comprimidos e até objetos proibidos, durante os procedimentos de revista realizados nos dias de visita.
Valparaíso
No domingo (8), uma mulher foi flagrada tentando entrar na Penitenciária do Complexo Penal de Valparaíso com substâncias ilícitas.
Durante a revista por meio do escâner corporal, servidoras identificaram uma imagem suspeita escondida no corpo da visitante. Questionada, ela retirou voluntariamente um invólucro que continha 160 comprimidos azuis, que aparentavam ser estimulante sexual.
O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e demais providências. A unidade prisional também instaurou procedimento interno para apurar o caso.
Lavínia
Ainda no domingo (8), outra visitante foi flagrada tentando entrar com drogas na Penitenciária I “Vereador Frederico Geometti”, em Lavínia.
Durante a passagem pelo escâner corporal, policiais penais perceberam uma imagem suspeita na região da cintura da mulher. Ao ser questionada, ela admitiu que carregava material ilícito.
A visitante entregou espontaneamente um invólucro contendo 19 gramas de substância semelhante à maconha, além de 40 comprimidos de suposto estimulante sexual e folhas de papel de seda.
Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e a mulher encaminhada à delegacia para registro da ocorrência.
Outras ocorrências
Em outras unidades da região também foram registradas tentativas de entrada com materiais proibidos. Na Penitenciária de Lucélia, uma visitante foi flagrada durante a revista de pertences após o aparelho de raio-X identificar uma faca de serra dentro de uma sacola levada para o interior da unidade. O estabelecimento penal instaurou procedimento administrativo para apurar o caso.
Já na Penitenciária “Ozias Lúcio dos Santos”, no Complexo Penal I de Pacaembu, uma mulher foi surpreendida no sábado (07) ao tentar entrar com 48,36 gramas de maconha escondidas junto ao corpo. A substância foi descoberta após análise do escâner corporal.
Ela foi encaminhada ao plantão da Polícia Civil de Adamantina para as providências legais.
A Polícia Penal informou que mantém procedimentos rigorosos de fiscalização durante os dias de visita, com uso de escâner corporal e equipamentos de raio-X, justamente para impedir a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais.
