Policiais Penais registraram diversas ocorrências durante o fim de semana em unidades prisionais da região. Visitantes foram flagrados tentando entrar em presídios com drogas, comprimidos e até objetos proibidos, durante os procedimentos de revista realizados nos dias de visita.

Valparaíso

No domingo (8), uma mulher foi flagrada tentando entrar na Penitenciária do Complexo Penal de Valparaíso com substâncias ilícitas.

Durante a revista por meio do escâner corporal, servidoras identificaram uma imagem suspeita escondida no corpo da visitante. Questionada, ela retirou voluntariamente um invólucro que continha 160 comprimidos azuis, que aparentavam ser estimulante sexual.