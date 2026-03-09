Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo (8) após uma briga entre vizinhos terminar em ameaça de morte e na apreensão de armas de fogo no Projeto Jupiá, em Castilho, interior de São Paulo.
De acordo com informações apuradas, a equipe policial foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de desentendimento no bairro. No local, as vítimas relataram que a discussão teria evoluído para agressões físicas.
Durante o conflito, o suspeito teria afirmado que estava armado e ameaçado matar um dos envolvidos, aumentando ainda mais a tensão entre os moradores.
Diante das denúncias, os policiais realizaram a abordagem do homem. Durante vistoria em seu veículo, os militares localizaram uma espingarda equipada com silenciador, além de munições de calibre .22.
Na sequência, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito, autorizadas pelo próprio morador. No imóvel, foi encontrada uma segunda espingarda, o que reforçou a suspeita de porte ilegal de arma de fogo.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Andradina, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, ameaça e injúria. Foi arbitrada fiança, porém o valor não foi pago e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.