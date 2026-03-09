Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo (8) após uma briga entre vizinhos terminar em ameaça de morte e na apreensão de armas de fogo no Projeto Jupiá, em Castilho, interior de São Paulo.

De acordo com informações apuradas, a equipe policial foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de desentendimento no bairro. No local, as vítimas relataram que a discussão teria evoluído para agressões físicas.

Durante o conflito, o suspeito teria afirmado que estava armado e ameaçado matar um dos envolvidos, aumentando ainda mais a tensão entre os moradores.