Um avião de pequeno porte realizou um pouso de emergência na zona rural de Floreal, aproximadamente 85 km de Araçatuba, na tarde desta sexta-feira (6). A aeronave, registrada sob a matrícula PT-RHR, levava três pessoas a bordo no momento do incidente.
De acordo com a Polícia Militar, entre os ocupantes estavam o piloto e dois passageiros. Um deles sofreu apenas ferimentos leves, enquanto os outros dois não se machucaram. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pelas autoridades.
Equipes do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), órgão vinculado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionadas e devem realizar a análise técnica no local para apurar as circunstâncias da ocorrência.
Informações apuradas indicam que o piloto utilizou a pista de terra de uma fazenda para realizar a manobra de emergência e evitar danos mais graves.
Até o momento, ainda não há confirmação sobre o que provocou o pouso forçado nem sobre o ponto de origem e o destino final da aeronave.
