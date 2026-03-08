08 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
TRAGÉDIA

Carro aquaplana, roda na pista e jovem morre em colisão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Carro invadiu a pista contrária após perder o controle na rodovia molhada e bateu de frente com um caminhão plataforma; acidente ocorreu na SP-461, em Cardoso

Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (7) resultou na morte de um jovem de 22 anos na Rodovia Péricles Belini (SP-461), na altura do quilômetro 157, no município de Cardoso, a 160 km de Araçatuba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária, a colisão envolveu um automóvel e um caminhão plataforma utilizado para transporte de tratores.

As primeiras informações apontam que o carro seguia no sentido Votuporanga quando o motorista perdeu o controle após o veículo aquaplanar na pista molhada. Com isso, o automóvel rodou na rodovia e acabou invadindo a faixa contrária, colidindo frontalmente com o caminhão que trafegava no sentido oposto, em direção a Cardoso.

O condutor do carro foi identificado como Joel Rodrigues, de 22 anos, morador da cidade. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhão estava com a documentação regularizada. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Em nota oficial, a Prefeitura de Cardoso lamentou a morte do jovem e manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.

