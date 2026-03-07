Durante patrulhamento de Ações Especiais realizado no bairro Jardim das Oliveiras, em Araçatuba, equipes do 12º BAEP abordaram uma mulher que deixava uma residência que vinha sendo alvo de denúncias relacionadas ao armazenamento de drogas.
No momento da abordagem, a suspeita tentou se identificar com um nome falso. Com ela, os policiais encontraram cerca de 20 gramas de maconha.
Diante das suspeitas, os policiais realizaram diligências no interior do imóvel, acompanhados por uma testemunha. Durante a vistoria, foi localizada uma quantidade significativa de entorpecentes, além de materiais utilizados no preparo e na embalagem das substâncias.
Ao todo foram apreendidos aproximadamente 1,5 quilo de pasta base de cocaína, 210 gramas de cocaína e 20 gramas de maconha. Também foram encontrados utensílios, balanças de precisão e materiais utilizados para embalar drogas a vácuo.
A mulher recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.
