Durante patrulhamento de Ações Especiais realizado no bairro Jardim das Oliveiras, em Araçatuba, equipes do 12º BAEP abordaram uma mulher que deixava uma residência que vinha sendo alvo de denúncias relacionadas ao armazenamento de drogas.

No momento da abordagem, a suspeita tentou se identificar com um nome falso. Com ela, os policiais encontraram cerca de 20 gramas de maconha.

Diante das suspeitas, os policiais realizaram diligências no interior do imóvel, acompanhados por uma testemunha. Durante a vistoria, foi localizada uma quantidade significativa de entorpecentes, além de materiais utilizados no preparo e na embalagem das substâncias.